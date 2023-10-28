Представители ведомств Туркменистана посетили Грузию

Туркменским и грузинским офисами ЮНИСЕФ организован ознакомительный визит в Грузию восьми представителей профильных ведомств Туркменистана. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В течение пяти дней – с 23 по 27 октября туркменские делегаты получали информацию о национальной системе правосудия, дружественной детям. В рамках визита прошли встречи с представителями Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Грузии, в ходе которых состоялось знакомство с национальными методами работы с детьми, имеющими проблемы с законом.

Особое внимание выступающих и делегатов в ходе встреч было уделено защите жертв и свидетелей, альтернативным мерам наказания детей и профилактическим мерам.