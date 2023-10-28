Посол Японии завершает дипмиссию в Туркменистане

Вчера состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с завершающим свою дипломатическую миссию в Туркменистане Чрезвычайным и Полномочным послом Японии Хирйоюки Ямамото. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Министр выразил Послу благодарность за личный вклад в развитие туркмено-японского сотрудничества.

В ходе встречи стороны обсудили расширение сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах.

Было отмечено плодотворное сотрудничество государств в рамках деятельности международных организаций, в том числе, ООН. В завершении встречи посол выразил благодарность за оказанную всестороннюю поддержку в осуществлении его дипломатической миссии в Туркменистане.