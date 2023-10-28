В туркменский ВУЗ прибыли гости из Италии

В рамках недели итальянского языка представители Венецианского университета имени «Ca’Foscari» Италии посетили с рабочим визитом Туркменский Государственный архитектурно-строительный институт. Об этом сообщается в интернет-издании «Туркменистан: Золотой век».

Один из представителей итальянской делегации, профессор Антонио Маркомини, провел для студентов и преподавателей Туркменского государственного архитектурно-строительного института обучающий семинар на тему «Итальянский язык и устойчивое развитие».

Кроме того, состоялась встреча итальянской делегации с руководством Туркменского государственного архитектурно-строительного института, в ходе которой стороны обсудили перспективы двустороннего межвузовского сотрудничества в научно-образовательной области.