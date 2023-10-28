В Туркменистане прошло третье заседание Ассоциации “Туркменские алабаи”

27 октября в Ашхабаде состоялось третье заседание Международной Ассоциации “Туркменские алабаи”, которое было приурочено к празднику туркменских алабаев (отмечается в каждое последнее воскресенье октября ежегодно). Участниками данного мероприятия стали члены Международной Ассоциации, преподаватели и студенты ВУЗов Туркменистана, члены профильных ведомств, представители средств массовой информации. Об этом сообщается в эфире информационной программы Watan.

В ходе третьего заседания обсуждались вопросы, связанные с деятельностью Международной Ассоциации. Было объявлено о вступлении в Организацию новых членов, а также – о вручении ведущим кинологам страны почетных государственных наград.

На форуме было подчеркнуто, что Международная Ассоциация “Туркменские алабаи” объединяет усилия как туркменских, так и зарубежных собаководов, занятых разведением и воспитанием собак этой уникальной породы.