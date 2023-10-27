Турция и Туркменистан подписали ряд двусторонних документов

По итогам встречи Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана подписан ряд двухсторонних документов. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В числе важнейших подписанных документов – Меморандум о создании форума Торгово-промышленной палаты Туркменистан-Турция. Кроме того, были подписаны соглашения, касающиеся совместного производства аудио- и видеопродукции; сотрудничества в сфере технического регулирования, стандартизации, оценки соответствия, аккредитации и метрологии; межправительственного сотрудничества по защите и карантину растений; сотрудничества в области культуры и метеорологии.

Подписаны Меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве в области управления человеческими ресурсами, в сфере СМИ и в области научно-исследовательских работ по транспорту и информационным технологиям, а также – ряд других двусторонних документов.