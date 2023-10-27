Туркменская делегация приняла участие в форуме «Global Gateway», который прошел 25-26 октября в Брюсселе. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В рамках стратегии «Global Gateway» ЕС осуществляет инвестирование в системы связи, здравоохранения, образования и научных исследований по всему миру.

В рамках форума выступил министр финансов и экономики Туркменистана С. Джораев. В ходе выступления министр подчеркнул актуальность реализации региональных инвестпроектов в области транспорта, которые могут представлять большой интерес для Европы.

Состоялась встреча С. Джораева с президентом ЕБРР, в ходе которой министр рассказал о ходе вступления страны в ВТО и подготовке Меморандума о внешнеторговом режиме Туркменистана. На полях форума состоялось подписание соглашения «Туркменистан-ЕС: Повышение устойчивости и интеграции торговли».