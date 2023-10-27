Туркменская делегация приняла участие в сессии COP9 в Париже

В Париже с 25 по 26 октября в штаб-квартире ЮНЕСКО состоялась девятая сессия Конференции сторон по борьбе с допингом в спорте (COP9). Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Туркменскую делегацию возглавил Посол Туркменистана при ЮНЕСКО М. Чарыев. В ходе конференции были рассмотрены предварительные отчеты о борьбе с допингом в спорте и рекомендации по усилению ответственности стран-участниц в выполнении Конвенции.

Особое внимание было уделено искоренению допинга в 2024-2025 годах. Туркменистан присоединился к Конвенции ЮНЕСКО по борьбе с допингом в 2011 году, а также к Найробскому договору, регулирующему охрану олимпийских символов.

Правительство Туркменистана уделяет особое внимание продвижению здорового образа жизни и укреплению международного спортивного сотрудничества.