Президенты Туркменистана и Турции обменялись щенками туркменского алабая и турецкого кангала

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Анкаре обменялись подарками — щенками туркменского алабая и турецкого кангала.

Так глава Туркменистана подарил турецкому коллеге щенка туркменского алабая по кличке Гардаш. Как подчеркнул глава Туркменистана, бесстрашные, преданные хозяину алабаи на протяжении многих веков были верными друзьями и спутниками нашего народа, надёжными защитниками и помощниками. Сегодня алабаи – неотъемлемая часть богатейшего национального культурного достояния.

Президент Турецкой Республики, выразил Президенту Туркменистана искреннюю признательность за этот замечательный подарок, который является своеобразным символом приверженности традициям многовековой туркмено-турецкой дружбы и в свою очередь, подарил высокому гостю двух прекрасных щенков турецкого кангала.

Глава Туркменского государства поблагодарил Президента Турции за подарок, отметив, что расценивает его как на знак нерушимых дружественных и братских отношений между нашими странами.