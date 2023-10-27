Завершен визит Главы Туркменистана в Турцию

Завершился рабочий визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Турецкую Республику. Об этом сообщает ежедневная газета “Нейтральный Туркменистан”.

После официальных мероприятий 26 октября, в честь высокого гостя Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал официальный ужин, после которого Главы двух государств проследовали в Международный аэропорт города Анкара «Эсенбога». Тепло попрощавшись, Президент Турции и Президент Туркменистана позитивно отозвались об итогах двусторонних переговоров в узком и расширенном форматах.

В Международном аэропорту города Ашхабад Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова встретили официальные лица, поздравив с успешным завершением рабочего визита в Турецкую Республику. Было отмечено, что прошедший визит в Анкару будет способствовать дальнейшему упрочению и расширению двустороннего туркмено-турецкого сотрудничества.