Дипломаты Туркменистана встретились с туркменскими студентами в Турции

В рамках рабочего визита в Турецкую Республику члены правительственной делегации Туркменистана провели встречу с туркменскими студентами, обучающимися в Турции. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В ходе встречи туркменские студенты выразили уверенность в успешном окончании обучения в Турецкой Республике, которое позволит им получить знания в выбранной профессии и внести достойный вклад в дальнейшее развитие и процветание Туркменистана.

Сфера образования является одной из приоритетных в туркмено-турецком гуманитарном сотрудничестве. В данной связи туркменская молодежь имеет широкие возможности получения образования в ведущих ВУЗах Турецкой Республики.

Во время встречи со студентами члены правительственной делегации Туркменистана вручили им книги Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова «Ömrümiň manysynyň dowamaty».