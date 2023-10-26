Президент Туркменистана встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции

Прибывшего в Турцию с официальным визитом Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова встретили министр энергетики и природных ресурсов республики Алпарслан Байрактар, другие официальные лица и представители деловых кругов, сообщает TDH.

По традиции, в Международном аэропорту «Эсенбога» главе Туркменистана были преподнесены цветы. В честь прибытия Президента Туркменистана был выстроен Почётный караул.

В ходе состоявшейся в воздушной гавани встречи Президента Сердара Бердымухамедова с министром энергетики и природных ресурсов Турции был отмечен высокий уровень туркмено-турецких отношений, развивающихся по восходящей линии по всем направлениям.

На 26 октября запланирована встреча Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также глава туркменского государства примет участие в открытии Туркмено-турецкого бизнес-форума.