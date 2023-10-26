В Туркменистане состоялся семинар по образовательной робототехнике для школьных учителей

27 специалистов системы образования Туркменистана в течение 3 дней принимали участие в семинаре по образовательной робототехнике для школьных учителей, который был организован ЮНИСЕФ в сотрудничестве с Министерством образования страны.

Семинар предоставил участникам углубленные навыки и знания, необходимые для внедрения образовательной робототехники в систему школьных занятий, сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ. В мероприятии приняли участие профессиональные тренеры, известные своим опытом в области образовательной робототехники и интерактивных методик обучения.

В ходе тренинга участники изучили основы образовательной робототехники, основы языка программирования Scratch, компоненты комплекта образовательной робототехники Arduino и их соответствующие функции, а также попрактиковали полученные навыки программирования.

Образовательная робототехника, ориентированная на практическое обучение, будет способствовать преобразованию системы образования в стране в соответствии с новейшими научными и технологическими тенденциями.