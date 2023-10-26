Взаимный товарооборот Туркменистана и Турции планируется увеличить до $5 млрд

В ходе переговоров Туркменистан и Турция планируют обсудить увеличение взаимного товарооборота до $5 млрд. Об этом сказал вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в ходе встречи с заместителем председателя Кабинета Министров Туркменистана Батыром Атдаевым в Анкаре, сообщает информагентство Anadolu.

Для достижения этой цели необходимо оперативно реализовать меры, стимулирующие торговлю, отметил Йылмаз. Он подчеркнул, что регулярные заседания Межправительственной туркмено-турецкой экономической комиссии будут способствовать наращиванию сотрудничества.

Вице-президент Турции также выразил мнение, что предстоящий Туркмено-турецкий бизнес-форум в Анкаре даст хорошую возможность бизнесменам и инвесторам встретиться и сосредоточиться на перспективах совместных проектов.

В свою очередь, вице-премьер Туркменистана Батыр Атдаев подчеркнул, что Турция является важным торговым партнером Туркменистана. Он отметил успешную работу турецких компаний в Туркменистане в реализации крупных строительных проектов.

В настоящий момент делегация Туркменистана во главе с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым находится в Турции. 26 октября планируются переговоры главы туркменского государства с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.