Астраханская область предлагает Туркменистану сотрудничество в сфере ВИЭ
Астраханская область, один из ведущих регионов России в сфере развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ), предложила Туркменистану сотрудничество в этой области.
Заместитель председателя Правительства Астраханской области Денис Афанасьев сообщил о предложении в кулуарах Международной конференции и выставки «Нефть и газ Туркменистана – 2023», передает ТАСС.
«Астраханская область входит в пятерку регионов РФ по развитию ВИЭ. В этом направлении я вижу хорошие возможности для взаимодействия. Это тем более актуально, что Туркменистан и Астраханская область имеют схожие географические и климатические условия. Такое сотрудничество могло бы быть интересно и для Туркменистана, это перспективная сфера для взаимодействия», – сказал Афанасьев.
Он также отметил, что в Астраханской области в настоящее время до 50% генерации электроэнергии производится за счет ВИЭ. По его мнению, все страны Каспийского региона имеют схожие условия для развития ВИЭ.
«Это подходит для каждой страны Каспийского бассейна, альтернативные источники энергии могут быть присущи этому региону, хорошо здесь развиваться и приносить хорошую отдачу», – отметил Афанасьев.