Астраханская область предлагает Туркменистану сотрудничество в сфере ВИЭ

Астраханская область, один из ведущих регионов России в сфере развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ), предложила Туркменистану сотрудничество в этой области.

Заместитель председателя Правительства Астраханской области Денис Афанасьев сообщил о предложении в кулуарах Международной конференции и выставки «Нефть и газ Туркменистана – 2023», передает ТАСС.

«Астраханская область входит в пятерку регионов РФ по развитию ВИЭ. В этом направлении я вижу хорошие возможности для взаимодействия. Это тем более актуально, что Туркменистан и Астраханская область имеют схожие географические и климатические условия. Такое сотрудничество могло бы быть интересно и для Туркменистана, это перспективная сфера для взаимодействия», – сказал Афанасьев.

Он также отметил, что в Астраханской области в настоящее время до 50% генерации электроэнергии производится за счет ВИЭ. По его мнению, все страны Каспийского региона имеют схожие условия для развития ВИЭ.