Творческая делегация Туркменистана отправилась в Альбукерке

В Альбукерке (США) – городе побратиме Ашхабада 23-24 октября пройдут Дни культуры Туркменистана. Культурная акция приурочена 300-летнему юбилею Махтумкули Фраги.

Для участия в творческом фестивале в Соединенные Штаты Америки отправилась большая делегация туркменских деятелей культуры и искусства. В состав творческого десанта вошли представители министерства культуры, мэрии городов Ашхабада и Аркадаг, Государственного информагентства, Института языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана, телерадиоканала «Туркмен овазы», артисты ведущих драмтеатров, музейные и библиотечные работники, певцы и танцоры фольклорно-этнографических ансамблей «Докмачылар», «Ашхабад» и «Ахал овюшгюнлери».

На различных площадках Альбукерке туркменские артисты и творческие коллективы дадут концерты, будут развернуты выставки музейных ценностей, национальной одежды и ковров, издательской продукции. В Университете Нью-Мексико пройдет творческая встреча, посвященная Махтумкули Фраги.

Последний раз Дни культуры Туркменистана в Альбукерке состоялись десять лет назад в связи с празднованием 290-летия Махтумкули Фраги.