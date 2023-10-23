Дни культуры Туркменистана пройдут в США

Дни культуры Туркменистана пройдут в американском городе Альбукерке. Творческий фестиваль с участием туркменских деятелей культуры и искусства, состоится 23-24 октября 2023 года. Альбукерке, столица американского штата Нью-Мексико, с 1990 года является городом-побратимом Ашхабада.

Альбукерке — крупнейший по населению город штата Нью-Мексико. Он был основан в 1706 году как испанский колониальный форпост. Современный Альбукерке сохраняет значительную часть испанского культурного наследия, а его население в значительной мере латиноамериканского происхождения. В городе расположен университет University of New Mexico — крупнейший университет штата, где обучается более 30 тысяч студентов. В регионе действует несколько высокотехнологичных предприятий. Производство и научно-техническую деятельность ведут такие компании как Intel, Northrop Grumman, Sandia National Laboratories.

В состав туркменской делегации вошли представители министерства культуры, хякимликов городов Ашхабад и Аркадаг, Государственного информационного агентства Туркменистана, Института языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана, телерадиоканала «Türkmen owazy», артисты ведущих драмтеатров, музейные и библиотечные работники, певцы и танцоры фольклорно-этнографических ансамблей «Dokmaçylar», «Aşgabat», «Ahal öwüşgünleri».

В рамках культурной акции состоятся концерты мастеров искусств и творческих коллективов Туркменистана, которые представят американским зрителям яркие краски самобытной культуры и традиций туркменского народа, а также выставки музейных ценностей, национальной одежды и ковров, издательской продукции, встречи туркменских специалистов с американскими коллегами.

В расположенном в Альбукерке Университете Нью-Мексико пройдет творческая встреча, посвященная великому поэту-гуманисту и мыслителю Махтумкули Фраги.

На ней заведующая отделом современного туркменского языка и истории Института языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули АНТ Огулнабат Гочова расскажет о научных исследованиях творческого наследия Махтумкули, о масштабной подготовке к празднованию 300-летия туркменского классика, которая ведется на национальном и международном уровнях.

Солистка Национального музыкально-драматического театра имени Махтумкули Гульширин Аннамурадова исполнит песни на слова Махтумкули, а мастера художественного слова прочтут его стихотворения.

Договоренность о проведении осенью 2023 года Дней культуры Туркменистана в США была достигнута в мае этого года во время онлайн видеоконференции между Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и University of New Mexico. В рамках октябрьского мероприятия планируется подписание Меморандума о взаимопонимании между двумя вузами.