Туркменские школьники примут участие в конкурсе рисунков “Красота природы”

Туркменские школьники могут принять участие в конкурсе рисунков «Красота природы – 2030», организованном Институтом международных отношений МИД Туркменистана. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Для участия в конкурсе необходимо подготовить рисунок согласно теме соревнования на листе формата А3-А4 и предоставить по адресу: город Ашхабад, улица Галкыныш, 25 до 1 ноября, указав на обратной стороне фамилию, имя, номер школы, класс и номер телефона.

Тема конкурса продиктована его названием – «Красота природы – 2030». В рисунке необходимо отразить видение будущего нашей планеты глазами детей. Победители конкурса смогут принять участие в молодежном форуме, посвященном изменению климата, и получат памятные призы от спонсора и организатора конкурса.