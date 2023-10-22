Выступление Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова на Третьем форуме «Один пояс, один путь» в Пекине продемонстрировало приверженность двух стран идеалам взаимовыгодного сотрудничества и устойчивого развития.

Благодарность за гостеприимство

В самом начале своей речи Председатель Халк маслахаты Туркменистана выразил искреннюю благодарность Китаю и лично Председателю Си Цзиньпину за организацию столь масштабного мероприятия. Проведение форума на высочайшем уровне свидетельствует о стремлении КНР к конструктивному диалогу и взаимопониманию между народами.

Туркменистан высоко ценит гостеприимство китайских коллег и рассматривает это как проявление подлинной дружбы между двумя нациями. Нынешний визит в Пекин знаменует собой новый этап стратегического партнерства Туркменистана и Китая, основанного на взаимном доверии и уважении.

Актуальность форума “Один пояс – один путь” в условиях глобальных вызовов

В своем выступлении Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов особо подчеркнул своевременность и важность проведения данного мероприятия в нынешних непростых условиях.

По его словам, пандемия коронавируса, рост геополитической напряженности и снижение доверия между государствами оказали негативное влияние на мировую экономику и затруднили реализацию планов устойчивого развития.

В этих условиях крайне важно консолидировать усилия всех стран для преодоления общих вызовов и угроз. Проведение столь представительного форума с участием лидеров многих государств мира является конструктивным шагом на пути к достижению этих целей.

По мнению Национального Лидера, форум “Один пояс – один путь” стал эффективной диалоговой площадкой, где обсуждаются пути решения назревших проблем современности. Туркменистан полностью поддерживает эту инициативу Китая, направленную на упрочение мира, безопасности и процветания в Евразии и во всем мире.

Объединение усилий государств – ключ к преодолению глобальных вызовов

В своем выступлении Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул, что для преодоления современных глобальных вызовов необходимо консолидировать усилия всех стран и международных организаций.

По его словам, пандемия COVID-19, рост геополитической напряженности, снижение взаимного доверия привели к негативным последствиям для мировой экономики и осложнили реализацию программ устойчивого развития.

Для того, чтобы противостоять этим негативным факторам, требуется объединение потенциала всех участников международных отношений на основе принципов солидарности, взаимопомощи и дальновидности.

По мнению Национального Лидера, только совместными усилиями можно выработать эффективные решения стоящих перед человечеством проблем и обеспечить поступательное развитие каждого государства и региона. Туркменистан готов вносить конструктивный вклад в этот процесс.

Совпадение векторов развития: туркменская и китайская стратегии интеграции

В своем выступлении на форуме “Один пояс – один путь” Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов отметил созвучность целей туркменской концепции “Возрождение Великого Шелкового пути” и китайской инициативы “Один пояс – один путь”.

По его словам, обе стратегии направлены на раскрытие огромного экономического потенциала Евразии путем создания интегрированных транспортных и производственных цепочек от Тихого до Атлантического океана.

Главными принципами реализации этих концепций являются равноправие стран-участниц, взаимовыгодное сотрудничество, уважение интересов партнеров и культурного многообразия.

Национальный Лидер убежден, что совпадение подходов Туркменистана и Китая открывает широкие перспективы для углубления двустороннего партнерства и практической реализации масштабных интеграционных проектов в Центральной Азии. Это будет способствовать экономическому подъему и процветанию всего евразийского пространства.

Энергетическое партнерство Туркменистана и Китая – основа евразийской интеграции

Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов особо отметил динамичное развитие туркмено-китайского сотрудничества в энергетической сфере.

По его словам, строительство в 2009 году газопровода из Туркменистана в Китай положило начало формированию новой архитектуры энергетических связей в Евразии. Этот проект открыл возможности для присоединения других стран на принципах равноправия и взаимной выгоды.

В настоящее время Туркменистан также работает над реализацией проекта газопровода ТАПИ, соединяющего Туркменистан с рынками Южной Азии. Туркменистан наращивает объемы поставок газа и электроэнергии, расширяя географию экспорта.

По мнению Гурбангулы Бердымухамедова, туркмено-китайское энергетическое партнерство является локомотивом евразийской интеграции. Оно создает прочную основу для реализации масштабных транспортно-логистических и промышленных проектов в регионе.

Газовый мост между Центральной и Южной Азией: значение ТАПИ для региона

В своем выступлении в Пекине Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов подробно остановился на значении проекта газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия) для Евразии.

По его словам, реализация этого инфраструктурного проекта позволит связать газотранспортные системы Центральной и Южной Азии, создав тем самым газовый мост между двумя важнейшими регионами континента.

Газопровод ТАПИ откроет для Туркменистана выход на перспективные рынки Южной Азии, диверсифицирует экспортные маршруты туркменского газа. Это повысит энергетическую безопасность всего региона.

По мнению Председателя Халк маслахаты, запуск ТАПИ положит начало формированию общего энергетического пространства Евразии, что будет способствовать углублению политических, экономических и гуманитарных связей между народами континента.

Новые горизонты туркменской энергетики

Далее в своей речи Национальный Лидер туркменского народа отметил, что его страна активно наращивает экспорт энергоресурсов, расширяя его географию.

По словам Национального Лидера, в настоящее время Туркменистан работает над увеличением поставок природного газа и электроэнергии на мировые рынки. С этой целью созданы новые экспортные маршруты, в том числе в Афганистан и Пакистан.

Кроме того, Туркменистан реализует ряд масштабных проектов по расширению экспортного потенциала своей энергетической отрасли. Это позволит обеспечить евразийские рынки дополнительными объемами доступной и экологичной энергии.

По мнению Гурбангулы Бердымухамедова, наращивание экспорта энергоресурсов соответствует курсу Туркменистана на всестороннюю интеграцию в мировое экономическое пространство и углубление взаимовыгодного международного сотрудничества.

Создание единой транспортной системы Евразии – стратегическая цель Туркменистана

Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов также рассказал об усилиях своей страны по развитию транспортно-логистической инфраструктуры в Евразии.

По его словам, Туркменистан совместно с партнерами создает разветвленную сеть транспортных коридоров в направлениях Восток-Запад и Север-Юг. Особое внимание уделяется развитию железнодорожного и автомобильного сообщения.

В перспективе планируется интегрировать национальную транспортную систему Туркменистана с международными маршрутами, проходящими через Каспийский, Черноморский и Балтийский регионы.

По мнению Национального Лидера, создание единого транспортного пространства Евразии будет способствовать экономической интеграции на континенте, реализации крупных промышленных и инфраструктурных проектов. Туркменистан готов активно участвовать в этом процессе.

Порт Туркменбаши – ключевое звено транспортных коридоров Евразии

В своем выступлении Национальный Лидер туркменского народа особо отметил важность использования потенциала международного морского порта Туркменбаши.

По его словам, этот современный порт на Каспийском море может стать ключевым элементом трансконтинентальных транспортных коридоров, связывающих Азиатско-Тихоокеанский регион и Южную Азию со странами Средиземноморья.

Туркменистан готов предоставить инфраструктуру и мощности порта Туркменбаши для транзитных перевозок грузов по маршруту Восток-Запад. Это позволит оптимизировать логистику и снизить транспортные издержки компаний из стран Евразии.

По мнению туркменского лидера, задействование порта Туркменбаши открывает новые возможности для расширения евразийской торговли и экономических связей. Туркменистан готов к широкой кооперации с партнерами в реализации транзитного потенциала порта.

Координация усилий – залог эффективности транспортных коридоров

В своем выступлении Председателя Халк маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул важность координации усилий стран в развитии международных транспортных коридоров.

По его словам, для повышения эффективности трансконтинентальных маршрутов необходима слаженная транспортная дипломатия государств Евразии. Она должна быть направлена на консолидацию общих подходов в логистике и транзитной инфраструктуре.

Туркменистан как инициатор диалога по устойчивому транспорту готов активно содействовать выработке согласованной позиции по развитию международных транспортных коридоров на евразийском пространстве.

По мнению туркменского лидера, многолетние усилия Туркменистана в этой сфере отвечают общим интересам большинства стран континента в создании единой транспортной системы.

Экологический вектор евразийской интеграции: концепция «Зеленого Шелкового пути»

В ходе выступления на форуме, Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов осветил экологическую составляющую евразийского сотрудничества.

По его словам, важнейшим приоритетом является достижение баланса между экономической деятельностью и охраной окружающей среды в рамках инициативы «Зеленый Шелковый путь».

Это предполагает внедрение экологичных технологий, сокращение выбросов парниковых газов, развитие возобновляемой энергетики. Реализация «зеленых» проектов будет способствовать устойчивому развитию Евразии.

По мнению Национального Лидера, экологическая повестка должна стать неотъемлемой частью евразийской интеграции. Туркменистан готов активно содействовать продвижению инициативы «Зеленый Шелковый путь».

Создание регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата: инициативы Туркменистана

Председателя Халк маслахаты, Гурбангулы Бердымухамедов, выразил решимость страны создать Региональный Центр по Технологиям, связанным с изменением климата. Этот центр будет представлять важное звено в усилиях по борьбе с климатическими изменениями и поддержке устойчивого развития.

В своей речи Национальный Лидер подчеркнул, что Туркменистан придает огромное значение вопросам экологии и стойкости окружающей среды. Создание Регионального Центра по Технологиям, связанным с изменением климата, отражает стремление страны внести значительный вклад в глобальные усилия по смягчению климатических последствий.

Этот Центр будет ориентирован на разработку и внедрение инновационных технологий, направленных на уменьшение выбросов парниковых газов, повышение эффективности использования природных ресурсов и поддержку экологической стойкости. Туркменистан намерен активно сотрудничать с международными партнерами в этой области и способствовать обмену опытом и передовыми разработками.

Создание Регионального Центра по Технологиям, связанным с изменением климата, подтверждает серьезный подход Туркменистана к экологическим вопросам и стремление к устойчивому развитию. Эта инициатива является частью общей мировой усиленной борьбы с изменением климата и способствует укреплению международного сотрудничества в этой области.

Туркменистан за экологически чистое будущее Евразии

В своем выступлении на форуме Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул важность снижения углеродного следа экономики.

По его словам, необходим поэтапный переход к использованию экологически чистых технологий в ключевых секторах – энергетике, промышленности, транспорте. Это позволит существенно сократить вредные выбросы в атмосферу.

Туркменистан активно внедряет инновационные решения для снижения эмиссии парниковых газов и развивает возобновляемую энергетику.

По мнению Национального Лидера, переход на «зеленые» технологии должен стать общим трендом развития Евразии. Это обеспечит чистоту окружающей среды для будущих поколений.

Водородная энергетика – приоритетное направление для Туркменистана

Национальный Лидер Гурбангулы Бердымухамедов рассказал в своей речи об усилиях Туркменистана по развитию водородной энергетики.

По его словам, Туркменистан активно проводит международное сотрудничество в сфере водородных технологий, рассматривая их как одно из приоритетных направлений.

Благодаря обширным запасам чистого водорода, Туркменистан обладает значительным потенциалом для производства экологически безопасной водородной энергии.

Национальный Лидер считает, что передовые водородные технологии могут стать локомотивом «зеленой» трансформации экономики не только Туркменистана, но и всего евразийского региона. Страна открыта для партнерства в реализации совместных проектов в этой сфере.

Туркменистан за технологическое партнерство во имя процветания Евразии

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул важность технологической кооперации для развития экономики Евразии.

По его мнению, тесная взаимосвязанность и обмен передовыми технологиями должны стать ключевыми трендами мирового развития. Это позволит сформировать интегрированные производственные цепочки и повысить конкурентоспособность экономик стран региона.

Туркменистан заинтересован в активном технологическом сотрудничестве с партнерами, создании совместных высокотехнологичных предприятий и научно-образовательных центров. Это будет способствовать инновационному развитию и процветанию Евразии.

Туркменистан призывает к формированию политической логистики в Евразии

В своем выступлении на форуме Национальный Лидер Гурбангулы Бердымухамедов озвучил идею формирования политической логистики взаимодействия государств.

По его мнению, в современных условиях необходим многоуровневый подход к координации политических и экономических процессов в Евразии. Это позволит наладить эффективное взаимодействие стран, основанное на общих интересах и взаимном уважении.

Туркменистан призывает к консолидации усилий в деле создания политической логистики без идеологических клише и политизации. Это будет способствовать реализации совместных экономических проектов и укреплению стабильности в Евразии.

Подводя итоги выступления Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова на форуме «Один пояс – один путь» можно уверенно сказать, что он продемонстрировал приверженность своей страны идеалам мира, созидательного сотрудничества и устойчивого развития. Основные тезисы его речи – готовность к конструктивному диалогу, взаимовыгодному партнерству, уважение интересов всех стран, стремление найти ответы на общие вызовы современности.

Туркменистан выступает за открытые равноправные отношения в Евразии, за технологическую кооперацию и экологически устойчивый прогресс. Реализация совместных проектов в энергетике, транспорте, промышленности будет способствовать процветанию нашего региона и всего мира.

Выступление Национального Лидера еще раз продемонстрировало конструктивность внешней политики Туркменистана, его стремление служить делу мира и созидания на благо всех народов.