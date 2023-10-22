Туркменистан выступил за введение экологичного транспорта

В ходе рабочей поездки в Пекин Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов в своих выступлениях подчеркнул приверженность страны к сохранению экологии и развитию «зеленых» технологий. Важной вехой на этом пути станет введение в стране экологически-чистого транспорта. В данном направлении уже делаются конкретные практические шаги. Об этом сообщается на сайте Centralasia.news.

Было отмечено, что для достижения баланса между производством и экологической безопасностью необходимо внедрение экологически чистых и ресурсосберегающих технологий в сферах транспорта, энергетики и промышленности.

Председатель Халк Маслахаты подчеркнул, что Туркменистан активно проводит международную кооперацию в области водородной энергии. В ходе двухсторонней встречи с заместителем Федерального канцлера ФРГ Герой-Аркадаг отметил перспективы участия немецких компаний в проектах в области водородной энергетики и сокращению выбросов метана.