В Туркменистане пройдет XI туркмено-германский форум по здравоохранению

О подготовке к XI туркмено-германскому форуму по здравоохранению рассказал вице-премьер Н. Аманнепесов в ходе очередного заседания Кабинета Министров Туркменистана 20 октября 2023 года. Об этом сообщается в эфире информационной программы Watan.

Министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана упомянул о Меморандуме по сотрудничеству в области здравоохранения между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Федеральным министерством здравоохранения Германии о сотрудничестве в области здравоохранения. Также было отмечено, что XI туркмено-германский форум по здравоохранению планируется провести в первой декаде декабря текущего года посредством цифровой системы.

Сердар Бердымухамедов выслушал отчет вице-премьера и распорядился провести грядущее мероприятие на высоком уровне.