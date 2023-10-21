Продукция Медицинской промышленности Туркменистана пользовалась спросом на ГТСБТ

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана 20-21 октября (пятница-суббота) повышенным спросом пользовалась продукция Медицинской промышленности страны. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана.

Предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов приобрели медицинскую «Асафетиду» Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана за 2,5 доллара США за килограмм на общую сумму 32 тысячи долларов США.

Представители бизнеса Сербии заключили контракт на поставку сухого экстракта корня солодки производства Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана за 3725 долларов США за тонну на общую сумму чуть более 780 тысяч долларов США.