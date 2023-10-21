В Туркменистане введен новый образец паспорта

Главой Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым подписано Постановление по утверждению образца и порядка выдачи новых паспортов граждан Туркменистана. Об этом сообщает телеграм-канал интернет-издания «Türkmenistan Habarlar Portaly».

В соответствии с законами страны «О миграции», «Об органах внутренних дел Туркменистана» и с Указом Президента Туркменистана № 720 «О совершенствовании паспортной системы в Туркменистане» от 2 сентября 2020 года, был установлен новый порядок оформления и выдачи, правила использования, а также образец и описание паспорта гражданина страны.

Согласно подписанному Президентом Сердаром Бердымухамедовым документу, ранее выданный паспорт старого образца при отсутствии оснований для замены, в соответствии с законами Туркменистана, не подлежит замене на новый.