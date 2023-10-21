В столице Туркменистана началась Универсиада

В столице Туркменистана городе Ашхабаде состоялась церемония открытия Универсиады «Туркменистан – страна воодушевления и здоровья». Об этом сообщает информационное агентство «Мир 24».

В торжественном мероприятии открытия приняли участие легкоатлеты, гимнасты, самбисты, пловцы, шахматисты и теннисисты – учащиеся различных ВУЗов Туркменистана. Молодые спортсмены продемонстрировали свою ловкость, силу, грацию. Всего в Универсиаде заявлены 22 вида спорта.

Кроме того, в ходе церемонии открытия состоялось выступление музыкально-танцевального коллектива Туркменского государственного института физкультуры и спорта, которое стало настоящим украшением праздника.