В Лебапском велаяте Туркменистана прошел чемпионат по теннису

В Лебапском велаяте на базе спортивной школы № 6 города Туркменабат завершился чемпионат по теннису среди детей до 18 лет. Об этом сообщается в ежедневной газете «Нейтральный Туркменистан».

В турнире приняли участие около 60-ти юных теннисистов, в том числе, хозяева чемпионата, представители спортивной школы № 9 велаятского центра и сборная команда Чарджевского этрапа. По итогам соревнований юноши спортивной школы № 6 города Туркменабат заняли первое и третье место, а девушки этой же школы – все призовые места.

Среди детей до 14-ти лет первые места заняли Рахим Курбаниязов и Дженнет Оразалыева из спортивной школы № 6. Вторые места заняли теннисисты шестой спортивной школы Рахман Курбаниязов и Даяна Шамурадова. Третье место завоевали теннисисты спортивной школы № 9 Давут Рахманов и Нурана Агамы­радова.