Супруги лидеров стран-участниц BRF посетили китайский музей и туркменскую выставку

Пэн Лиюань, жена президента Китая Си Цзиньпина, Огулгерек Бердымухамедова – супруга национального лидера туркменского народа и супруги других иностранных лидеров, присутствовавшие на третьем форуме международного сотрудничества «Пояса и пути» (BRF), в среду посетили Китайский национальный музей искусств и ремесел.

В выставочном зале музея, также известного как Музей нематериального культурного наследия Китая, они осмотрели изысканные ремесленные изделия, включая резьбу по нефриту и дереву, а также работы по ткачеству и вышивке, передает агентство Синьхуа.

Высоким гостьям были представлены искусство народной вышивки и филигранной мозаики.

Рукоплескания вызвали этническое песнопение в исполнение детей, традиционная китайская опера и многое другое.

Также здесь состоялось открытие выставки туркменских ковров и изделий декоративно-прикладного искусства Туркменистана, об экспонатах которой было подробно рассказано участницам мероприятия.

Отметив, что культура — это связь, которая объединяет страны-участницы BRI для единства и сотрудничества, Пэн Лиюань выразила надежду, что культурное взаимодействие будет и дальше укрепляться для развития дружбы и достижения общего развития.