В нефтегазовом вузе Ашхабада организована выездная этнографическая выставка

В период со 17 по 19 октября в Международном университете нефти и газа имени Ягшигельды Какаева проходит выездная этнографическая выставка, организованная Государственным музеем Государственного культурного центра Туркменистана.

Среди представленных на выставке экспонатов — старинные ковры и ковровые изделия, а также национальная одежда, предметы быта и музыкальные инструменты из хранилищ Государственного музея.

Организация выставки дала возможность популяризировать среди студенчества туркменские народные традиции, культуру и духовные ценности.