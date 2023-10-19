«Туркменфильм» стал участником фестиваля в Душанбе

В Душанбе в середине октября прошел первый международный кинофестиваль «Тоджи Сомон», в котором приняло участие Объединение «Туркменфильм» имени Огуз хана. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Туркменистан в конкурсной программе игрового кино представил киноленту «Gyzyl kürte» режиссёра Сахысалиха Байрамова.

Призы кинофестиваля были предусмотрены за лучшую режиссуру, операторскую работу и актерскую игру. В рамках кинофестиваля были организованы и другие мероприятия, в том числе, мастер-классы, фотовыставки и тематические семинары.

Цель кинофестиваля «Тоджи Сомон» – поддержка талантливой творческой молодежи, обмен опытом, повышение квалификации, разработка и реализация совместных проектов, расширение международных связей в сфере кинематографии.19