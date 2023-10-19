СМИ осветили форум «Один пояс, один путь» с участием Туркменистана

Завершившийся в Китае третий международный форум «Один пояс, один путь» по оценкам политологов и представителей СМИ стал значимым событием современности. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В рамках основного международного Форума были проведены сопутствующие мероприятия, в частности, был организован форум сотрудничества СМИ, в котором приняли участие журналисты из 60-ти стран. Туркменистан на этом форуме был представлен директором редакции электронной газеты «Туркменистан: Золотой Век» Мыратом Бекмурадовым.

В рамках форума состоялась церемония награждения отличившихся журналистов и изданий, освещавших итоги «Один пояс, один путь». Для представителей СМИ Евразии был организован пресс-тур в Пекин, в город-побратим туркменского Мары – Сиань, а также в Циндао.