Председатель Халк Маслахаты Туркменистана завершил визит в Пекин

19 октября в четверг завершился рабочий визит Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в КНР. Об этом сообщается в эфире информационной программы Watan.

В ходе визита 18 октября Национальный Лидер туркменского народа принял участие в третьем форуме международного сотрудничества “Один пояс, один путь”. В своем выступлении Председатель Халк Маслахаты подтвердил активную роль Туркменистана в развитии международного взаимовыгодного сотрудничества.

Сегодня, в заключительный день визита в Пекин, Национальный Лидер туркменского народа встретился с Председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе встречи были рассмотрены основные направления туркмено-китайского партнерства, которое активно развивается как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, в том числе, в формате “Центральная Азия – Китай”. По итогам встречи был подписан ряд соглашений.

Затем Председатель Халк Маслахаты Туркменистана отправился в международный пекинский аэропорт “Шоуду”, где его тепло провожали официальные лица. Попрощавшись с китайской делегацией, Национальный Лидер туркменского народа отбыл на родину.

В аэропорту Ашхабада его встретил представитель Посольства КНР в Туркменистане, выразив поздравления с успешным завершением официального визита в Китай.