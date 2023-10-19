В Туркменистане открыта выставка-конкурс к Дню туркменского алабая

В Государственной академии художеств Туркменистана открыта выставка-конкурс, в которой представлено около двухсот работ туркменских художников, посвященных алабаю. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Работы, представленные на выставке, выполнены в разных стилях и относятся к различным направлениям художественного искусства. Здесь есть живопись, графика, скульптура, изделия декоративно-прикладного искусства, анимация.

В Туркменистане особое внимание уделяется сохранению породы туркменского алабая, в связи с чем создана Ассоциация «Türkmen alabaý itleri». Оценивать работы столичных и велаятских художников будет профессиональное жюри.

Победители конкурса будут объявлены накануне Дня туркменского алабая, а лучшие работы попадут в общий каталог выставки «Türkmen alabaýy-2023».