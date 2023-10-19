В ИМО МИД Туркменистана стартовал 3-ий сезон игры «Юные вестники мира»

В стенах Института международных отношений МИД Туркменистана прошла первая игра третьего сезона «Юные вестники мира». Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В первой игре выступили учащиеся 10-х и 11-х классов школ Ашхабада, Ахалского, Марыйского и Балканского велаятов. Тема первой игры конкурса – «Довлетмаммет Азади и международные отношения в Центральной Азии в его эпоху».

По результатам первого дня соревнований победителями стали Гульджемал Оразова, учащаяся 11-го класса столичной средней школы №108, и Джейхун Ходжагельдыев, ученик 10-го класса специализированной общеобразовательной школы-интерната им. С.Туркменбаши города Ашхабад.

В состав жюри вошли научный сотрудник Института языка, литературы и национальных рукописей им. Махтумкули АНТ, кандидат исторических наук Рахманберди Годаров, старшие преподаватели ИМО МИД Бегенч Караев и Баба Сарыев.