В велаятах Туркменистана прошли молодежные совещания по вопросам изменения климата

В велаятах Туркменистана в преддверие 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН и Конференции молодежи (COY18) проходят специальные молодежные форумы и совещания по вопросам изменения климата. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Организаторами молодежных совещаний является Правительство Туркменистана при поддержке посольств Великобритании и ОАЭ, а также – представительства ООН в Туркменистане.

В рамках молодежных совещаний, которые прошли в октябре текущего года в Мары и Туркменабаде, были представлены доклады, посвященные взаимосвязи ответственного потребления, рационального природопользования и устойчивого развития.

В числе наиболее интересных докладов – “Содействие устойчивому развитию сельского хозяйства и продовольственной безопасности путём совершенствования устойчивого управления водными ресурсами”, “Содействие устойчивому и циклическому потреблению”, “Безопасность и эффективность использования водных ресурсов”.