Туркменистан стал участником форума «Женщины, мир и безопасность»

Структурой «ООН-женщины» в Казахстане и Региональным Центром ООН по Превентивной Дипломатии для стран ЦА организовано проведение международной конференции «Женщины, мир и безопасность» в Алматы, в которой приняли участие представители Туркменистана. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Целью мероприятия стала активизация участия женщин в региональных проектах по предотвращению конфликтов и продвижению мира. Повесткой дня стали вопросы реализации резолюции 1325 Совета Безопасности ООН в Центральной Азии, а также перспективы реализации обязательств «Женщины, мир и безопасность» в контексте Повестки 2030 в ЦА.

По завершению встречи был принят итоговый документ по созданию условий в регионе для реализации резолюции «Женщины, мир и безопасность».