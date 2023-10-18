Туркменистан представлен на Глобальном инвестфоруме в рамках сессии ЮНВТО в Самарканде

17 октября в туристическом центре Silk Road Samarkand открылся Глобальный инвестиционный форум. Он проводится в рамках 25-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО).

Форум открыли министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Азиз Абдухакимов и генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили.

Азиз Абдухакимов сообщил, что поток иностранных туристов в Узбекистан каждый год растёт на 30−40%, чему способствовало введение безвизового режима для граждан около 100 стран и упрощённого режима для 55 государств. Если в 2022 году Узбекистан посетило 5,2 миллиона туристов, то в этом году эта цифра должна составить 7 миллионов.

По его словам, в 2024 году ожидается прибытие 10 миллионов иностранных туристов.

На открытии сессии Генассамблеи ЮНВТО президент Шавкат Мирзиёев заявил, что к 2030 году планируется увеличить количество иностранных туристов до 15 миллионов в год, а поток внутренних туристов — до 25 миллионов.



В рамках форума была организована выставка туристического и инвестиционного потенциала регионов Узбекистана, трёх туристско-рекреационных зон, а также стран Центральной Азии, в том числе Туркменистана.