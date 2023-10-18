Туркменистан и Румыния расширяют сотрудничество

Вчера в стенах посольства Туркменистана в Румынии состоялись переговоры посла А. Аннаева с сопредседателем румынской части межпарламентской туркмено-румынской группы дружбы А.К.Колчаром. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы дальнейшего развития сотрудничества по разным направлениям, в том числе, в политико-дипломатической, торгово-экономической, топливно-энергетической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.

Была отмечена позитивная динамика развития межпарламентского сотрудничества.

Кроме того, стороны обсудили проведение совместных мероприятий по случаю празднования 300-летия со дня рождения туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги, что будет способствовать дальнейшему укреплению культурно-гуманитарных связей.