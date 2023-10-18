Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов рассказал об участии Туркменистана в транспортно-коммуникационных проектах

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, выступая в Пекине на конференции высокого уровня по взаимосвязанности в рамках Третьего международного форума «Один пояс, один путь», рассказал о транспортно-коммуникационных проектах, в которых принимает участие Туркменистан.

Герой-Аркадаг отметил, что в настоящее время Туркменистан совместно с партнёрами создаёт разветвлённую сеть транспортной и логистической инфраструктуры комбинированного типа по линии Восток – Запад и Север – Юг.

По словам Национального Лидера туркменского народа, в перспективе она будет включать в себя транзитные коридоры, выходящие на регионы Каспийского моря, Черноморского бассейна, Балтии. «Это представляется особенно актуальным в связи с реализацией в Туркменистане крупных национальных проектов в транспортной и коммуникационной сферах, в создании новой портовой инфраструктуры на Каспийском море» подчеркнул Председатель Халк Маслахаты.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что речь идёт о транспортном коридоре из Китая через территорию Центральной Азии к туркменскому побережью Каспия, а также в Иран, на Ближний и Средний Восток.

По мнению Героя-Аркадага, этот коридор может быть использован и в обратном направлении – в Азиатско-тихоокеанский регион, страны Южной Азии.

«Наши усилия направлены на полное раскрытие потенциала трансконтинентальных перевозок всеми видами транспорта, включая железные и автомобильные дороги, авиасообщения, создание логистических терминалов в узловых пунктах, одним их которых может стать международный морской порт Туркменбаши. Готовы предоставить его мощности для использования в интересах партнёров», – заявил Герой-Аркадаг.