Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов озвучил основные направления энергетической политики Туркменистана

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, выступая в Пекине на конференции высокого уровня по взаимосвязанности в рамках Третьего международного форума «Один пояс, один путь», озвучил основные направления реализации энергетической политики Туркменистана.

«Ввод в строй в 2009 году газопровода из Туркменистана в Китай положил начало формированию новой архитектуры отношений в энергетической сфере на континенте, открыл перспективы подключения к проекту других государств на взаимовыгодной и равноправной основе», – подчеркнул Герой-Аркадаг.

По словам Национального Лидера туркменского народа, в той же логике идёт реализация другого крупнейшего международного проекта — газопровода Туркменистан-Афганистан- Пакистан-Индия.

«Сегодня мы работаем над расширением географии и объёмов международных поставок туркменского природного газа, электроэнергии. Заложены линии электропередачи и оптико-волоконной связи из Туркменистана в Афганистан и Пакистан. В повестке сотрудничества в этих сегментах ещё ряд крупных проектов», – подчеркнул Председатель Халк Маслахаты Туркменистана.