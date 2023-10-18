Председатель Халк Маслахаты Туркменистана посетил Дом Народных собраний КНР

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся с официальным визитом в Пекине, принял участие в официальной церемонии встречи глав делегаций в Доме Народных собраний Китая. Об этом сообщается в эфире информационной программы Watan.

Во второй половине дня Председатель Халк Маслахаты Туркменистана и руководители делегаций других стран, прибывших для участия в третьем Международном форуме высокого уровня “Один пояс – один путь” встретились с Председателем КНР Си Цзиньпином для проведения церемонии фотосъемки перед флагом форума и национальными флагами стран-участниц. После данной церемонии состоялся официальный прием, в ходе которого выступали деятели культуры и искусства.

После официальных мероприятий кортеж Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова отправился в отведенную для него на время визита резиденцию.