Пекин собирает аналитиков региона

В эти дни в Китае проходит Третий форум международного сотрудничества «Пояса и пути» (BRF), который является важным дипломатическим мероприятием страны в этом году. Организаторы форума сочли необходимым одновременно с основным мероприятием, параллельно провести ещё несколько конференций различной направленности.

На дополнительных форумах специалисты будут рассматривать актуальные вопросы торговых связей азиатского континента, связей между населением, обмена аналитическими центрами, чистого шёлкового пути, регионального сотрудничества и морского взаимодействия.

После открытия при институте международных отношений МИД Туркменистана Научного центра стратегических исследований в его адрес от организаторов различных региональных и международных аналитических структур, стали поступать приглашения для участия в профильных мероприятиях. Вот и на этот раз, на конференцию аналитиков в Пекин были приглашены специалисты ИМО МИД Туркменистана.

Для участия в специальном форуме, который проходит с 17 по 26 октября в Пекин отправились директор Научного центра стратегических исследований МИД Туркменистана Шири Шириев и сотрудник центра Довлетмырат Маммедов.

Они вместе с коллегами из других стран станут участниками форума, в рамках которого предстоит обсуждение актуальных вопросов по проблемам всестороннего развития, сохранения обстановки мира и стабильности в регионе.

В рамках аналитического форума участникам предстоят многочисленные встречи с ведущими специалистами в самых различных областях и посещение профильных центров КНР.