На торгах ГТСБ Туркменистана повысился спрос на карбамид

Карбамид марки Б, произведенный Государственным концерном «Туркменхимия», пользовался высоким спросом на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана в понедельник, 16 октября. Об этом сообщается на официальном сайте Товарно-сырьевой биржи Туркменистана.

Стоимость тонны карбамида марки Б 16 октября составила 80 долларов США от цены Argus Mediа.

Предприниматели из Турции приобрели карбамид марки Б на сумму более 4 миллионов долларов США.

Кроме того, карбамид марки Б приобрели бизнесмены из Объединенных Арабских Эмиратов на сумму около 1,5 миллионов долларов США. Бизнесмены из Афганистана заключили сделку на карбамид марки Б на сумму свыше 700 тысяч долларов США.

Общая сумма сделок по реализации карбамида марки Б производства ГК «Туркменхимия» составила около 6,5 миллионов долларов США.