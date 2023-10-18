Национальный Лидер туркменского народа прибыл в КНР

Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Китайскую Народную Республику для участия в III Форуме высокого уровня «Один пояс, один путь». Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

После прибытия в аэропорт «Шоуду» в Пекине Председатель Халк Маслахаты встретился с официальными лицами Китая и Туркменистана. В рамках визита запланировано участие Председателя Халк Маслахаты в Форуме, а также переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином по вопросам всеобъемлющего стратегического партнерства.

Международная инициатива Китая «Один пояс, один путь» направлена на расширение и совершенствование существующих и создание новых торгово-транспортных коридоров, которые связывают более 60-ти стран Центральной Азии, Европы и Африки. Инициатива призвана способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества между странами.