Национальный Лидер туркменского народа рассказал об основных направлениях экологической политики Туркменистана

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, выступая в Пекине на конференции высокого уровня по взаимосвязанности в рамках Третьего международного форума «Один пояс, один путь», рассказал об основных направлениях природоохранной политики Туркменистана.

По словам Героя-Аркадага, одной из приоритетных задач международного сотрудничества Туркменистана является достижение разумного баланса между производственной деятельностью и охраной окружающей среды, обеспечением экологической безопасности.

«На этом основано наше понимание сути и смысла «Зелёного Шёлкового Пути». В данном контексте полагаем, что предложение Туркменистана об учреждении специализированной структуры — Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата, является логичным и своевременным шагом», – отметил Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул, что Туркменистан готов предоставить для работы Центра все необходимые технические и организационные условия в столице страны – городе Ашхабаде.

Герой-Аркадаг также заявил, что органичной частью экологической стратегии Туркменистана является снижение и искоренение негативных последствий выбросов углекислого газа и метана в атмосферу.

По словам Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, речь, в первую очередь, идёт о поэтапном переходе к внедрению и использованию современных экологически чистых и ресурсосберегающих технологий, особенно в сферах энергетики, промышленности и транспорта. Герой-Аркадаг также отметил, что Ашхабад активно проводит международную кооперацию в области водородной энергии.

«Считаем эти шаги Туркменистана важным практическим вкладом в создание «зелёных коридоров» сотрудничества, в том числе, в рамках стратегий «Возрождение Великого Шёлкового пути» и «Один пояс, один путь»», – подчеркнул Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.