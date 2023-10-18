День независимости Туркменистана отметили в Японии

16 октября в Токио состоялись торжественные мероприятия по случаю празднования 32-ой годовщины независимости Туркменистана. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В рамках мероприятий состоялась торжественная церемония вручения удостоверения почётного звания «Заслуженный коневод Туркменистана» генеральному директору Японского экономического общества “Akhal-teke Affinity Co. LTD” Мичико Аоэ. Кроме того, была организована выставка книг Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова, а также – выставка картин туркменских художников и показ видеороликов о Туркменистане.

На празднике присутствовали члены парламента Японии, представители министерств и ведомств, руководители ВУЗов, представители бизнеса, члены иностранных дипмиссий, международных организаций и японских общественных организаций, представители СМИ, а также туркменские студенты, обучающиеся в Японии.