В Доме народных собраний в Пекине состоялась официальная церемония открытия III Форума высокого уровня «Один пояс, один путь», в которой принимает участие национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Делегатами масштабного мероприятия стали представители более чем 140 стран и 30 международных организаций, в том числе лидеры государств и руководители международных организаций.

На повестку Форума вынесены вопросы развития сотрудничества в сфере инвестиций, цифровой экономики, расширения торговых связей. Также планируются презентации инвестиционных проектов и подписание новых договоренностей в разных секторах экономики.

Ожидается, что председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов выступит на Конференции высокого уровня по взаимосвязанности, которая пройдет в рамках III Форума высокого уровня «Один пояс, один путь» в Доме народных собраний, сообщает госинформагентство TDH.