Гости из Татарстана посетили Музей изобразительных искусств Туркменистана

В рамках Дней Республики Татарстан РФ в Туркменистане гости поделились опытом с туркменскими дизайнерами и мастерами народного промысла.Гостей тепло встретили сотрудники музея. Они предоставили им интересную информацию о национальных ценностях, хранящихся в музее. Здесь были представлены произведения туркменских художников, созданные в разные годы. Также особое внимание гостей привлекли ковры, созданные туркменскими женщинами.

В музее были выставлены произведения, созданные мастерами туркменского народного декоративно-прикладного искусства. Татарские гости проявили большой интерес к созданию туркменских украшений. Также большой интерес гостей вызвала выставка туркменской национальной вышивки. Их также ознакомили с инструментами туркменского коврового искусства.

Кроме этого, в музее мастера туркменского народного декоративно-прикладного искусства ознакомились с национальными ценностями татарского народа.Затем в рамках Дней Республики Татарстан РФ в Туркменистане состоялся круглый стол с участием гостей и туркменских дизайнеров и мастеров народного промысла.

Здесь мастера художников и дизайнеров двух стран обсудили темы, таких как система сохранения народных традиций в Туркменистане, а также сохранение, изучение и развитие народного декоративно-прикладного искусства в Республике Татарстан.Данная творческая встреча стала новым стимулом развивающегося сотрудничества между деятелями искусств двух стран и дала возможность ознакомиться еще ближе двух культур.