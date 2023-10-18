Герой-Аркадаг заявил о сопряжении стратегии «Возрождение Великого Шёлкового пути» с китайской стратегией «Один пояс, один путь»

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил в Пекине о сопряжении туркменской стратегии «Возрождение Великого Шелкового пути» и китайской стратегии «Один пояс, один путь».

Выступая на конференции высокого уровня по взаимосвязанности в рамках Третьего международного форума «Один пояс, один путь», Герой-Аркадаг отметил, что реалии последнего времени – пандемия, нарастание нестабильности, снижение доверия и предсказуемости негативно повлияли на глобальную экономическую активность, повлекли за собой проблемы во взаимосвязанности, снизили степень эффективности реализации планов и программ в сфере устойчивого развития.

По мнению Председателя Халк Маслахаты Туркменистана для преодоления этих негативных факторов требуется объединение усилий государств и международных институтов, их солидарность в деле утверждения созидательной и конструктивной повестки, опирающейся на добрую волю, ответственность и дальновидность.

Герой-Аркадаг подчеркнул, что с этой точки зрения, туркменская стратегия «Возрождение Великого Шёлкового пути» отвечает представлениям Туркменистана о будущем геоэкономического ландшафта Евразии и соответствует по содержанию со стратегией Китая «Один пояс, один путь», где главными принципами выступают равноправие, учёт и признание интересов партнёров, взаимная выгода, уважение многообразия культурных и духовных ценностей.

«Важными элементами туркменского подхода являются деполитизация сотрудничества, уход от однобокости энергетических и транспортных потоков в пользу их диверсификации и доступности для широкого международного участия», – сказал Герой-Аркадаг.

По словам Национального Лидера туркменского народа, опора на богатейший исторический опыт дружбы и добрососедства между туркменским и китайским народами, наличие объективных взаимных интересов, позволяет Туркменистану и Китаю успешно наращивать партнёрство в контексте реализации этих двух стратегий, их сопряжения и взаимной дополняемости.

«Обе они призваны дать мощный стимул экономическому развитию в Евразии, объединяя пространства от Тихого до Атлантического океанов на современных критериях, формируя связанные между собой производственные и технологические циклы и промышленные пояса, содействуя решению многих социальных проблем, повышению качества жизни и благосостояния народов», – заявил Председатель Халк Маслахаты Туркменистана.