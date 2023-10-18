Герой-Аркадаг заявил о востребованности политической логистики

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, выступая в Пекине на конференции высокого уровня по взаимосвязанности в рамках Третьего международного форума «Один пояс, один путь», заявил о востребованности политической логистики.

Герой-Аркадаг подчеркнул, что взаимосвязанность в экономике, международный обмен технологиями, опытом, навыками и методиками являются объективными тенденциями мирового развития. По словам Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, они предполагают более тесную кооперацию в производстве, создание интеграционных технологических и цифровых платформ, совместных коммуникационных систем.

По мнению Героя-Аркадага, все это призвано сформировать целостную и устойчивую логистику сотрудничества в глобальном масштабе, причём не только в техническом смысле.

«Сегодня, на наш взгляд, востребовано понятие политической логистики. Вижу её как многоуровневую систему взаимодействия государств, разделяющих представления и перспективы экономического развития и сотрудничества, свободного от политизации и идеологических клише, основанного на равенстве, взаимном уважении и учёте интересов друг друга», – заявил Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.