Герой-Аркадаг встретился с первым заместителем Премьера Госсовета КНР

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов, в ходе рабочего визита в Пекин, встретился с первым заместителем Премьера Государственного совета КНР, членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая Дин Сюэсяном.

В ходе переговоров, прошедших в формате делового обеда, собеседники отметили близость или совпадение взглядов двух государств по актуальным проблемам мировой повестки дня, что способствует установлению доверительного диалога, отвечающего взаимным интересам.

В ряду приоритетных направлений двустороннего сотрудничества были обозначены торгово-экономическая сфера, топливно-энергетический и транспортно-коммуникационный секторы, промышленность, сельское хозяйство и другие.

Также стороны обсудили вопросы развития партнерства между парламентами двух стран и активизации культурно-гуманитарного взаимодействия.