Генеральный консул Туркменистана посетил Пензенский государственный университет

Генеральный консул Туркменистана в г. Казань Г. Гараев 16 октября посетил Пензенский государственный университет. Об этом сообщается в пресс-релизе ПГУ.

В рамках визита туркменский дипломат ознакомился с деятельностью ВУЗа, его руководством, процессом обучения, социальными условиями туркменских студентов, получающих образование в ПГУ. Состоялась встреча Г. Гараева с ректором ПГУ А. Д. Гуляковым, в ходе которой стороны отметили эффективное сотрудничество Туркменистана и России в сфере образования. В ПГУ в настоящее время обучаются 253 туркменских студента, которые выбрали такие направления как информационные технологии, медицина, лингвистика, педагогика, психология.

В раках визита состоялась встреча Генерального консула Туркменистана в Казани со студентами ВУЗа, на которой они могли задать дипломату любые интересующие вопросы.