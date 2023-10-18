В Пекине состоялась встреча глав МИД Туркменистана и КНР

В Пекине состоялись переговоры глав МИД Туркменистана Рашида Мередова и Китая Ван И по вопросам стратегического партнерства. Об этом сообщается в телеграм-канале интернет-издания «Türkmenistan Habarlar Portaly».

В ходе встречи стороны выразили готовность к углублению многоаспектного сотрудничества, в частности, по совместному строительству «Пояса и пути». Было отмечено, что участие Туркменистана в 3-ем форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы «Пояс и путь» будет способствовать реализации ключевых совместных проектов.

Туркменской стороной была выражена готовность выявления потенциала в других направлениях всеобъемлющего стратегического сотрудничества. Рашид Мередов выразил надежду на сопряжение стратегий «Возрождение Великого Шелкового пути» и «Пояс и путь».